الهجرة والمهجرين: تكشف موعد توزيع منحة النازحين

وقال المتحدث الرسمي للوزارة علي عباس جهاكير في تصريحات صحفية إنَّ "قاعدة البيانات التي تستعد الوزارة لعملها ستكون للأسر المشمولة بالمنحة، علاوة على النازحين العائدين إلى مناطق سكناهم الاصلية".واشار جهاكير إلى انه من المؤمل توزيع منحة النازحين العائدين خلال شهر ايار المقبل"، رابطاً ذلك بـ"التخصيصات المالية المرصودة بهذا الصدد وبعد تنفيذ موازنة 2021 وورود تعليماتها للوزارة"، موضحا أنَّ "توزيعها سيكون على وجبات متتالية وبحسب استحقاق كل اسرة".ونفى "توجه الوزارة لتوزيع عيدية للأسر النازحة خلال عيد الفطر المبارك"، موضحا أنَّ "ما تقوم به الوزارة حاليا هو توزيع سلة رمضانية تحوي مواد غذائية للاسر النازحة القاطنة في المخيمات".وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق، نجاحها بإغلاق 90 بالمئة من مخيمات النازحين، على مستوى البلاد، من أصل 174 مخيماً، وإعادة 577 ألف أسرة نازحة إلى مناطق سكناها الاصلية، بينما سيتم غلق المخيمات الـ 28 المتبقية خلال العام الحالي.