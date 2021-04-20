وزير التخطيط يكشف عن خطة لتسريع تنفيذ الموازنة وعدد المشمولين بالرقم الوظيفي

وقال الوزير في تصريح تابعته السومرية نيوز، إنه "تم عقد اجتماع بحضور المحافظين ووزير المالية علي علاوي، ووزارة التخطيط لمناقشة تنفيذ الموازنة التي أقرت بشقها الاستثماري"، مبيناً أن"الاجتماع تمخض عنه وضع خطة عمل لتسريع تنفيذ الموازنة، وإدراج المشاريع ومتابعتها".ولفت الى أن "الموازنة أقرت بتوقيت متأخر لذلك نحاول أن نسرع بالإجراءات"، مؤكداً أننا "وضعنا خطة عمل واضحة وسنبدأ التنفيذ فيها قريباً".وبشأن مشروع الرقم الوظيفي، أكد بتال أن "عدد الموظفين المشمولين بمشروع الرقم الوظيفي تجاوز المليونين و300 ألف، بحسب آخر احصائية"، مشيراً الى أن "هذا العمل يأخذ وقتاً، ولكنه يسير في الطريق الصحيح".واضاف أن "الوزارة تعمل جاهدة على الانتهاء من مشروع الرقم الوظيفي، الذي سيرتبط بإطلاق صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة"، لافتاً الى أن "هذا العمل يخص هيكل الدولة، كما ويخص ضبط الانفاق العام والموازنة العامة وكل الخطط المستقبلية".