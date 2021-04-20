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نائب يؤكد اعتماد جداول الموازنة المصوت عليها برلمانيا

سياسة

2021-04-20 | 05:18
نائب يؤكد اعتماد جداول الموازنة المصوت عليها برلمانيا
663 مشاهدة

 
السومرية نيوز/ بغداد
 
اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية فلاح الخفاجي، اليوم الثلاثاء، ان النسخة التي صوت عليها مجلس النواب من الموازنة الاتحادية والجداول الملحقة بها هي التي سيتم اعتمادها بشكل رسمي وليست المنشورة في الصحيفة الرسمية، فيما اشار الى ان هذا الخطأ لم يكن الاول حين تكررت نفس الحالة بموازنة عام 2019.

وقال الخفاجي في حديث للسومرية نيوز، ان "الاختلاف الذي حصل مابين الجداول التي صوت عليها مجلس النواب خلال جلسة التصويت على الموازنة وما تم نشره في الجريدة الرسمية هو امر غير مهم على اعتبار ان الجداول المصوت عليها برلمانيا هي التي سيتم اعتمادها بشكل تلقائي"، مبينا ان "الموازنة جاءت من الحكومة وبقيت داخل قبة البرلمان لفترة طويلة وتم تعديل العديد من موادها ومن بينها بعض التعديلات في الجداول وهي التي تم التصويت عليها داخل البرلمان".
 
واضاف الخفاجي، ان "هذا الخطأ لا نعتقد انه بحاجة الى مناقشة داخل قبة البرلمان على اعتبار ان الجداول المصوت عليها برلمانيا هي النافذة رسميا والمعتمدة من قبل الحكومة"، لافتا الى ان "قضية الاختلاف بين النسخة المصوت عليها والنسخة المنشورة في الصحيفة الرسمية ليست الاولى فقد سبقتها في موازنة عام 2019 وقد حاولنا حينها معرفة السبب في هذا الاختلاف ولم نجد له تفسير منطقي حينها".
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