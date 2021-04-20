اعتقال 5 متهمين بتجارة المخدرات في ميسان

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وفوج المهمات الخاصة، بالاشتراك مع أبطال جهاز الامن الوطني، تمكنت من القاء القبض على خمسة متهمين وفق المادة 28 مخدرات".واضافت ان "الاجراء يأتي ضمن العمليات النوعية لمتابعة تنفيذ أوامر القبض الصادرة من السلطة القضائية، وبتوجيه ومتابعة مباشرة من قائد شرطة المحافظة العميد عبد الخضر جاسم محمد".وأشار البيان إلى، أن "عملية القبض جرت بالاعتماد على معلومات امنية دقيقة حيث تم ضبط (٣ غرام) من مادة الكريستال بحوزتهم كذلك اشرطة حبوب مخدرة وادوات تستخدم للتعاطي"، ولفت الى انه "تم توقيفهم بقرار قاضي التحقيق وفق المادة المذكورة من قانون المخدرات" .