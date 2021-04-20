خلية الاعلام الامني تنشر حصيلة لعمليات القوات الامنية الاخيرة

وقالت الخلية في بيان تلقته "السومرية نيوز" إن قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار عثرت على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الارهابي في منطقة (القرية العصرية) يحتوي على ( 11عبوة ناسفة - 11 قذيفة دبابة - 3 صواعق تفجير ) تم تفجيرها من قبل مفارز المعالجة التابعة للفرقة".وأضافت، أن "الفرقة العاشرة وبعد ورود معلومات استخبارية، عثرت على (3 عبوات ناسفة مختلفة - قنبرة هاون - صاروخ دبابة ) تم نقلها من قبل مفارز المعالجة التابعة للفرقة".كما نفذت قوة من الفرقة العاشرة وفقا للبيان "واجب تفتيش في منطقة الشهابي الاولى ضمن قضاء الكرمة وعثرت على (قنبرة هاون 120ملم - صاروخ قاذفة RBG7 - صاروخ نمساوي ) تم تفجير المواد من قبل مفارز المعالجة".وأشارت الخلية إلى ان " قوة من قيادة عمليات غرب نينوى من خلال فرقة المشاة عشرين شرعت بواجب تفتيش ضمن قاطع المسؤلية، حيث تم العثور على (قنبرتي هاون 60 ملم - صاروخ كاتيوشا ) من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها موقعياً".وفي سياق اخر "خرجت تمكنت قوة من الفوج الأول باللواء 71 في الفرقة 20 ، من القاء القبض على اثنين بعد اجتيازهما الساتر الحدودي السوري نحو الاراضي العراقية وبعد التحقيق تبين انتمائهما الى عصابات داعش، اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية".وباشرت قوة مشتركة من مقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة /كركوك من خلال الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بواجب تفتيش في قرية الخالدية ، حيث تم العثور على (قنبرتي هاون 120 ملم - عبوة محلية الصنع - رمانتي قاذفة ) من مخلفات عصابات داعش الارهابي حيث تم تفكيكها واتلافها من قبل مفرزة معالجة الفرقة