تسجيل اصابات بسلالة كورونا "الهندية" في إسرائيل

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى أنه "تم اكتشاف 7 حالات أولية من النوع الهندي في إسرائيل الأسبوع الماضي، بين الأشخاص القادمين من الخارج، والذين خضعوا منذ ذلك الحين للاختبار الأولي".ولفتت الى أن "لقاح فايزر فعال ضد هذا النوع من السلالة، "وإن كانت فعاليته منخفضة".من جهتها، قالت بريطانيا وأيرلندا أيضا إنهما تحققان في المتغير الهندي، بعد اكتشافه داخل حدودهما.