محافظة عراقية تقلص ساعات الحظر الجزئي

وأوضحت الحكومة المحلية في كركوك خلال بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المحافظ راكان الجبوري وجه بتمديد السماح بالتجوال الى الساعة العاشرة مساء بدلا من الساعة 8 مساء، لكي يكون هناك متسع للتسوق بعد الصلاة للتبضع وتخفيف الضغوطات ومراعاة السكان من بينهم أصحاب المحال في عموم كركوك".ونقل البيان عن الجبوري قوله، "ندعم مقترح التخفيف عن كاهل المواطن، ونعمل مع قيادة العمليات والشرطة والاجهزة الامنية والفرق الصحية كفريق واحد".واضاف البيان أن "غلق المحال فعليا وبشكل شامل سيكون في الساعة العاشرة مساء".