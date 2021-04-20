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تعلّم كيف تحوّل تسجيل صوتي إلى نص في واتسآب

تكنولوجيا

2021-04-20 | 07:27
تعلّم كيف تحوّل تسجيل صوتي إلى نص في واتسآب
المصدر:
Quora
770 مشاهدة

يوفر تطبيق واتساب العديد من الطرق للدردشة والتواصل مع الآخرين، مثل إرسال رسائل نصية أو إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو، كما يتيح واتساب إرسال رسائل صوتية، والتي يعتمد عليها الكثير من المستخدمين لتوفير الوقت بدلًا من كتابة الرسائل، ومع ذلك قد يرسل إليك أحدهم رسالة صوتية ولكنك تكون في مكان عام مثلًا ولا يمكنك الإستماع إلى الرسالة، وهنا يمكنك استخدام طريقة تحويل تسجيل صوتي إلى نص في الواتساب بحيث يمكنك قراءة نص الرسالة بدلًا من سماعها.

ومن أجل القيام بذلك سوف تحتاج إلى إستخدام تطبيق طرف ثالث على هاتفك سواء الأندرويد أو iOS ويوجد لكل نظام منهما تطبيقات مختلفة عن الآخر، لكنها جميعها سهلة في الإستخدام ولا تحتاج سوى بضع خطوات بسيطة، وفيما يلي نقدم لكم أفضل تطبيق لتحويل تسجيل صوتي إلى نص في الواتساب على الأندرويد.

تطبيق Transcriber for WhatsApp
 


يعتبر Transcriber for WhatsApp هو تطبيق أندرويد متخصص في تحويل الرسائل الصوتية القادمة في واتساب إلى نص مكتوب وبالرغم من أن التطبيق ما زال في المرحلة التجريبية إلا أن مختبرون قاموا بتجربته ووجدوه يعمل بشكل جيد إلى حد ما حتى مع لهجات عربية مختلفة، ويحتوي التطبيق على واجهة بسيطة كما أنه سهل في الإستخدام وإليك الطريقة فيما يلي:

أولًا قم بتحميل تطبيق Transcriber for WhatsApp من خلال متجر بلاي وقم بالانتظار حتى يتم تثبيته على هاتفك.
 


بعد الإنتهاء من تثبيت التطبيق لا تقم بفتحه ولكن قم بالتوجه إلى تطبيق واتساب وقم باختيار المحادثة التي تحتوي على رسائل صوتية، وقم بالنقر مطولًا على الرسالة الصوتية التي ترغب في تحويلها.
من خلال الأزرار التي تظهر لك في أعلى الشاشة قم بالنقر على زر المشاركة، ومن بين خيارات المشاركة التي تظهر أمامك قم بالنقر على “Transcriber” ثم قم الإذن المطلوب للتطبيق.
الآن سوف يقوم التطبيق بتحويل الرسالة إلى نص وسوف يعرضها أمامك ويمكنك قراءتها أو نسخها ولصقها في أي تطبيق.
ملحوظة: يحتاج هذا التطبيق إلى وجود اتصال بالإنترنت حتى يعمل، ويقوم التطبيق بعرض بعض الإعلانات من حين لآخر على شاشة هاتفك أثناء استخدامه.

تطبيق Textr
يعمل تطبيق Textr مثل التطبيق السابق تمامًا إلا أنه يدعم العديد من التطبيقات ومواقع التواصل الأخرى غير واتساب، بما في ذلك ماسنجر وانستغرام وغير ذلك، ويعتبر استخدام التطبيق سهل جدًا وإليك الخطوات فيما يلي:

أولًا قم بتحميل تطبيق Textr على هاتفك الأندرويد، وبعد الإنتهاء من عملية التثبيت قم بالدخول إلى التطبيق وقم بمنحه الأذونات المطلوبة.
 
 
بعد ذلك قم بالدخول إلى تطبيق واتساب وقم باختيار المحادثة ثم قم بالنقر مطولًا على الرسالة الصوتية القادمة وقم باختيار زر المشاركة من الأعلى.
 
 
من خلال الخيارات التي تظهر لك قم بالنقر على تطبيق Textr وانتظر حتى يقوم التطبيق بتحويل الرسالة الصوتية إلى نص.

بعد الإنتهاء سوف تظهر لك الرسالة مكتوبة على الشاشة ويمكنك نسخها ولصقها في أي تطبيق آخر.

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