عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي".

