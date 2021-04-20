البرلمان يؤجل انعقاد جلسته إلى الخميس المقبل

قرر مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد جلسته إلى يوم الخميس المقبل.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، بسبب عدم وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة".

