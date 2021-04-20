بغداد والرياض يؤكدان أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "استقبل اليوم، السفير السعودي في بغداد، عبد العزيز الشمري، لبحث تعزيز العلاقات الأخوية بين بغداد والرياض والتأكيد على أهمية الانفتاح والتقارب مع الجميع من خلال الحوار البنّاء والعمل المشترك".واستعرض الجانبان، وفقاً للبيان "الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، والسبل الكفيلة بإنهاء الخلافات، بما يخدم مصالح دول وشعوب المنطقة، مع التأكيد على أن الحوار والتفاهم وحُسن الجوار، من شأنها تعزيز الاستقرار والتنمية وتشجيع الاستثمارات في كافة المجالات".وشهد اللقاء أيضا، التأكيد على أهمية أن تشهد المنطقة مزيدا من الاستقرار، من خلال تجاوز الأزمات والتركيز على المصالح المشتركة لدول وشعوب المنطقة.