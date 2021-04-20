النفط: عقد تطوير حقل المنصورية الغازي أحيل لشركة صينية

زقال وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "أهمية تطوير حقل المنصورية تكمن في انه يستهدف استثمار الغاز الحر فيه والاستفادة منه في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز بإضافة 300 مقمق باليوم وهي الطاقة المتوقعة والمخطط لها ، فضلاً عن توفير الوقود إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية".ودعا إسماعيل، الشركة الفائزة بعقد تطوير الحقل والجهات المعنية في الوزارة "بضرورة الإسراع بإجراءات توقيع العقد للمباشرة بعمليات التطوير للاستفادة من الطاقات المتاحة للبلاد من الغاز واستثمارها لتحقيق التنمية الاقتصادية ".