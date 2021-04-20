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طرق وحيل لحماية سيارتك من أشعة الشمس الحارقة

علم وعالم

2021-04-20 | 08:38
طرق وحيل لحماية سيارتك من أشعة الشمس الحارقة
المصدر:
sputniknews
700 مشاهدة

يواجه عدد كبير من سائقي ومالكي السيارات أزمة كبيرة في فصل الصيف، بسبب تضرر تلك السيارات بشدة أشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ولكن موقع "ويكي هاو" قدم عددا من الحيل الذكية والسحرية، التي يمكنها أن تمنع تضرر السيارات من أشعة الشمس الحارقة.

وقبل رصد تلك الحيل، رصد التقرير أنواع التضرر التي يمكنها أن تصيب السيارات بسبب أشعة الشمس الحارقة، وجاءت على النحو التالي:

· انكسار الزجاج
· تآكل الجلد أو انصهاره بفعل أشعة الشمس
· تضرر الهيكل الخارجي
· عدم القدرة على ركوبها بسبب ارتفاع درجات الحرارة فيها
 
 
أما كيفية حماية السيارة من أشعة الشمس الحارقة، فجاءت الحيل على النحو التالي:
· استخدام أغطية وستائر ورقاقات للوقاية من أشعة الشمس الحارقة
· استخدام أغطية مخصصة للأبواب، لأنها هي التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالسيارة كلها من الداخل
· عند تثبيت الستائر أو الرقاقات، احرص على ألا يكون هناك أي حواف حادة بها في الجهة المواجهة للشمس، لأنها ستنصهر مع الأشعة الخارجية وتؤدي إلى إفسادها كلها وربما إفساد أجزاء رئيسية من السيارة
· احرص أن تكون أنظمة حماية الشمس، التي ستقتنيها متناسبة مع نوع سيارتك
· الطريقة المثالية لتركيب الستائر الدوارة أو ستائر الحماية الشمسية، بأسرع وقت عن طريق كوب الشفط، أو تعليقها بالحافة العلوية للنافذة، ويتم تركيبها بكل سهولة
· لا تستخدم دوما منتجات حماية من الشمس رخيصة أو تشتريها من على الإنترنت، بل احرص على أن تطلع بنفسك عليها وعلى جهة تصنيعها، حتى لا تسبب ضررا أخطر للسيارة.
· على الرغم من أن رقاقات حماية الشمس أكثر تكلفة وتعقيدا في تركيبها من الستائر وباقي الأنواع، إلا أنها الأكثر كفاءة في الحماية من أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسجية.
· حاول شراء منتجات حماية مقود السيارة والمفروشات من الفينيل الذي لا يتأثر بدرجات الحرارة العالية.
· حاول ألا تركن السيارة في أماكن تكون مواجهة فيها للشمس الحارقة واركنها في مكان به ظلال وافرة.
· حاول دوما الاطمئنان على نسب المياه داخل محرك السيارة، حتى لا تتفاجئ بدخان متصاعد منها بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة مفاجئة.

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