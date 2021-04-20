إذا كنت مريض ضغط اتبع هذه النصائح المهمة في رمضان

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في الصيام، فلن يكون للصيام تأثير سلبي على توازن ضغط الدم لديك، ولكن من الضروري استشارة الطبيب المختص لتقييم حالتك الصحية، وتحديد ما إذا كان بإمكانك الصيام أم لا، وإجراء أي تعديلات ضرورية على جرعات الأدوية الخاصة بك وتحديد أفضل وقت لتناولها بين الإفطار والسحور. ويمكن للطبيب أيضاً تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى أدوية خافضة للضغط طويلة المفعول يمكن تناولها ليلاً، مرة أو مرتين يومياً، دون التأثير على صيامك.نقدم في الآتي مجموعة من النصائح لمرضى الضغط في رمضان، يمكنهم اتباعها حفاظاً على حالتهم الصحية.بحسب الدكتورة ثواب الغبرا، اختصاصية التغذية، فإنَّ هناك حالتين لمرض الضغط، إحداهما الضغط المرتفع والأخرى الضغط المنخفض، ويعدُّ ضغط الدم المرتفع هو الأكثر صعوبة.وهناك نصائح يمكن لمرضى الضغط اتباعها في رمضان حفاظاً على صحتهم، ومنها:- تناول فنجان من اللبن مضاف إليه ملعقة من بذر الكتان وعصير الليمون، و3 فصوص من الثوم، خلال وجبة السحور، إذ تساعد هذه الوصفة على توازن ضغط الدم طوال الصيام.- تناول تفاحتين و3 تمرات، ويمكن اعتبار هذه الوجبة سحرية ومتوازنة، إذ تساعد في خفض الوزن، وكذلك تقليل ضغط الدم، مع دواء الضغط الخاص بك.- شرب مكعبات ثلج بعد وضعها في الخلاط مع موزة وعصير برتقال وحبة دراق. فهذا المشروب سحري، يساعد في خفض الوزن ويتم ملاحظته بعد 10 أيام من الصيام ويلعب دوراً كبيراً لمرضى الضغط.- المشي مهم لخفض ضغط الدم، ويفضل المشي لمدة ساعة قبل تناول الإفطار، إذ يكون الجسم حينها في قمة انخفاض السكر، ويعد فرصة ذهبية للعضلات أن تسحب الدهون حتى يحصل على طاقة للحركة.نمط الحياة لمرضى الضغط في رمضان:بحسب موقع "Arabian business"، يجب اتباع نمط محدد لمرضى الضغط حفاظاً على صحتهم، وأهم ما فيه:• شرب الكثير من السوائل من الإفطار حتى السحور للوقاية من المضاعفات التي قد تحدث.• التقليل من استهلاك الملح.• النظام الغذائي: مراقبة جودة وكمية الغذاء.• الدهون: تجنّب أي طعام يحتوي على نسبة عالية من الدهون.