قائد شرطة بغداد يعاقب مفرزة اعتدت على مواطن بالضرب

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "فور ورود معلومة بوجود تجاوز على مواطن من قبل مفرزة تابعة لأحد أفواج الطوارئ التابعة للقيادة وقبل انتشار مقطع الفيديو وفي تمام الساعة التاسعة صباحا وجه قائد شرطة بغداد بإيداع المفرزة في التوقيف فورا على ذمة المجلس التحقيقي مع وجود تجاوز واعتداء من قبل المواطن على احد المرابطات والهروب منهم ولكن هذا لا يبرر التجاوز الذي حصل".وأكدت القيادة، أن "هذا التصرف الفردي لا يحسب على القيادة طالما كانت عونا وسندا للمواطن البغدادي وان اي تصرف غير مسؤول يصدر من اي منتسب غير مقبول ويواجه بحزم".