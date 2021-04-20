نصائح غذائية لتقوية جهاز مناعتك خلال شهر رمضان

وبحسب موقع "بولد سكاي"، ليس صحيحا أنه عندما تصوم يحرم جسمك من الطعام والمغذيات، فيصبح ضعيفًا، مما يجعلك عرضة للإصابة بالأمراض.



يمكن للصوم أن يقوي مناعتك



بداية لابد من الإشارة إلى أن دراسات كثيرة أكدت أن الصيام مفيد لجهاز المناعة، ولا يوجد دليل على أن الصيام يزيد من خطر الإصابة بعدوى كورونا، كما لوحظ أنه يمكن للصوم أن يساعد في إصلاح أنسجة الخلايا التالفة.

وكذلك يمكن أن يؤدي الصيام لمدة 30 يومًا إلى تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء الجديدة، وهذا بدوره يساعد في تجديد جهاز المناعة بالكامل، مما يزيد من تقوية الجسم في منع ظهور العديد من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والأمراض الأخرى.من المهم الانتباه إلى المدخول الغذائي، لأن ذلك يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على مناعتك، كما يمكن أن يقلل الصيام أيضًا من كتلة الدهون في الجسم، حيث إن الدهون الزائدة في الجسم يمكن أن تضر بتوازن جهاز المناعة البشري.لكن السؤال: كيف يمكنك أن تصوم بطريقة آمنة؟ أي كيف يكون لديك جهاز مناعة أقوى عند الصيام في رمضان؟.. هذه بعض النصائح:لا تنتظر الإفطار فقط، تأكد من استيقاظك في الصباح لتناول السحور، -"السحور هو الوجبة التي يتناولها المسلمون في الصباح الباكر قبل الصيام قبل الفجر"-، فتناول وجبتين خلال شهر الصيام يسمح لجهاز المناعة أن يكون أكثر نشاطًا لأن هذا يسمح لجسمك بتركيز طاقته على واحدة في كل مرة، مما يعزز عملية الهضم أيضًا.وفي طعام السحور عليك أن تتناول الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي تستغرق وقتًا طويلاً للهضم لأنها ستساعدك على الشعور بالشبع طوال اليوم، فتناول أطعمة مثل الأرز البني والبطاطس وخبز القمح الكامل والحبوب والفول والشوفان والبطاطا الحلوة.أيضا عليك أن تقلل من استهلاك السكر؛ لأنه يمكن أن يؤثر على قدرة الخلايا المناعية على محاربة الالتهابات، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة، مثل المخبوزات، البسكويت، البطاطس المقلية، الكعك.كذلك قلل من الأطعمة أو المشروبات التي تحتوي على الكربوهيدرات البسيطة، مثل الأطعمة أو المشروبات شديدة الحلاوة، وتناول الفاكهة، مثل البطيخ والبابايا والبرتقال وفاكهة التين وما إلى ذلك، وعليك أيضا أن تجعل تناول الخضروات، والبروكلي والجزر، من أجل المناعة.بالنسبة للبروتين، تناول الأسماك والبيض والدجاج واللحوم والتوفو، واحصل على قسط كافٍ من الراحة لمدة 8 ساعات على الأقل في اليوم.ليست كل الأطعمة المقلية غير صحية ولكن تناول الأطعمة المقلية خلال موسم الصيام يمكن أن يؤثر على صحة الأمعاء والقلب، أثناء الصيام.زد من تناول السوائل عن طريق تضمين أنواع مختلفة من المشروبات في نظامك الغذائي.يمكنك أن تبدأ يومك بمشروب التخلص من السموم والاستمرار في شربه طوال اليوم، فماء جوز الهند وعصير الليمون وعصير النعناع والشاي الأخضر هي بعض الخيارات الجيدة الأخرى، ويجب الحفاظ على كمية 2 لتر من الماء الأبيض أو ما يعادل 8-9 أكواب في اليوم.يمكن أن يؤثر كل من قلة الأكل والإفراط في تناوله على جهاز المناعة، لذا تأكد من أن وجباتك متوازنة.