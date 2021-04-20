الدفاع المدني تعلن إجمالي حرائق الدور السكنية خلال 4 أشهر

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حرائق المنازل بلغت في مجملها (1318) الف وثلاثمائة وثمانية عشر منزلاً في عموم المحافظات عدا اقليم كردستان خلفت نتائجها عدد من الوفيات والإصابات بين المواطنين" .وعزت المديرية "أسباب تلك الحرائق الى الإهمال الكبير من قبل المواطنين في التعاطي وتطبيق وصايا وإرشادات الدفاع المدني فضلاً عن عدم توفير متطلبات الدفاع المدني ومن أبسطها مطفأة الحريق" .وأشارت الى انه "تصدر سبب التماس الكهربائي النسبة الأكبر في تلك الحوادث نتيجة الاستخدام السيء لمصادر الطاقة الكهربائية وأقتناء نقاط الكهرباء رديئة المنشئ أو تحميلها أكثر من الحد المقرر مع رداءة التسليك والتذبذب والتسليك والتداخل المزدوج بين خطوط الطاقة".وطالبت المديرية على أثر ذلك "كافة المواطنين الالتزام بكل ما يصدر عن المديرية من وصايا وإرشادات لغرض الحفاظ على الانفس والاموال العامة والخاصة والاقتصاد الوطني لا سيما وأننا مقبلين على أبواب فصل الصيف وارتفاع كبير في درجات الحرارة وما تسبب من زيادة بشكل أضطرادي كما هو الحال في مواسم الصيف السابقة كونها عامل مساعد على زيادة عدد حوادث الحرائق أن لم يتبع الجميع كافة وصايا وإرشادات الدفاع المدني" .