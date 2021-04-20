بشرى سارة للمحاضرين الذين ليس لديهم أوامر مباشرة بالتعيين

وقال العطا للوكالة الرسمية، إن "قرار مجلس الوزراء شمل جميع المحاضرين الذين لديهم أوامر إدارية كمباشرة في الخدمة"، مشيرا الى أن "محافظة بغداد تسعى لاستيعاب الجميع والعمل على ارسال اسماء المحاضرين الذين ليس لديهم أوامر إدارية الى مجلس الوزراء من أجل شمولهم بالعقد".وأشار الى أن "الاستحقاق المالي للمحاضرين سيكون من تاريخ توقيع العقد مع استمرارهم في الخدمة لغاية توفير الدرجة الوظيفية وتحويلهم الى الملاك الدائم".