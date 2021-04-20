صورة متداولة..حمودية اسم قضاء في جنوب بغداد

واظهرت الصورة نقصا واضحاً بحروف علامة دلالة مرورية في جنوب بغداد لتكون "حمودية" بدلا من "المحمودية" مما اثارت ردود فعل واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي وولدت تعليقات كثيرة معظمها ذات طابع كوميدي بشأن الاسم الظاهر في الصورة ، كما امتعض الكثير من السائقين في تعليقات من المبالغ التي يتم استيفائها من المراجعين في دوائر المرور العامة والتي تسمى رسوم الطرق والجسور والمقرر لها ان تصرف على الخدمات الاساسية للطرق العامة.وتشهد معظم الطرق الرئيسة بمداخل العاصمة بغداد وضعا سيئا جراء تهالك الطرق بالمطبات والحفر وتراكم النفايات على الجزرات الوسطية وجانبي الطريق فضلا عن عدم وجود انارة ليلية وحواجز الامان المعدنية مما يجعل قيادة العجلات أمرا صعبا ويسبب زحامات وحوادث باستمرا وفقدان الروح الجمالية لمدينة بغداد