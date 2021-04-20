علاقة محتملة بين لقاح "جونسون آند جونسون" وحالات التجلط الدموي النادرة

وأضافت أن الحالات المسجلة لدى من تلقوا لقاحي "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" لها أوجه تشابه، مضيفة أنه "من المبكر جدا استخلاص الاستنتاجات" بهذا الشأن حاليا.ولفتت الوكالة إلى أن جميع حالات التجلط الدموي النادرة التي سجلت بعد تلقي لقاح "جونسون آند جونسون" تم رصدها في الولايات المتحدة فقط، فيما لم يسجل الاتحاد الأوروبي أيا من هذه الحالات النادرة.وجددت ستراوس التأكيد على أن "فوائد اللقاحات تفوق مخاطرها".وواجهت حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في أوروبا المزيد من الاضطرابات بعدما أرجأت شركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون" تسليم لقاحاتها، بينما قالت الدنمارك إنها ستوقف استخدام لقاح "أسترازينيكا" بسبب صلته ببعض حالات تجلط الدم.ويمثل إرجاء استخدام اللقاح ضربة جديدة لحملة التطعيم المتعثرة في أوروبا، والتي واجهت مشكلات شملت سوء التنسيق بين السلطات المحلية والإقليمية وخلافا تعاقديا مع "أسترازينيكا".