"برايثوايت" يتعرض لإصابة في الكاحل

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة مهاجمه الدنماركي مارتن برايثوايت بالتواء في الكاحل، ما سيبعده عن جزء من المشوار المتبقي للمنافسة على لقب الدوري الإسباني "الليغا".



وقال برشلونة في بيان: "أصيب مارتن برايثوايت لاعب الفريق الأول بالتواء في الكاحل خلال المران اليوم. سيبتعد عن التشكيلة وسيتحدد موعد عودته وفقا لمدى استجابته للعلاج".



وذكرت تقارير محلية أن المهاجم الدنماركي، الذي أحرز هدفين في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، سيغيب عن مواجهات خيتافي وفياريال وغرناطة وفالنسيا، لكن برشلونة يأمل في استعادته خلال مباراة قمة مرتقبة أمام أتلتيكو مدريد المتصدر في الثامن من مايو المقبل.