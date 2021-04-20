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محكمة إسبانية تصدر حكماً أولياً بمنع ايقاف السوبر الأوروبي

رياضة

2021-04-20 | 12:19
محكمة إسبانية تصدر حكماً أولياً بمنع ايقاف السوبر الأوروبي
2,720 مشاهدة

أصدرت محكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الثلاثاء، حكماً أولياً يمنع بمقتضاه الاتحاد الدولي والأوروبي من إيقاف مسابقة دورى السوبر الأوروبي، الذى تم الإعلان عن انشائها مساء الأحد الماضى بمشاركة 12 ناديا.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن محكمة في مدريد أصدرت حكما أوليا يمنع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا من إيقاف إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

فيما أوضحت قناة كواترو الاسبانية، منع كل من الفيفا واليويفا والليجا واتحاد كرة القدم في إسبانيا، من اتخاذ أي إجراء ضد الفرق المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، وأيضا منع كل هذه الأنظمة من اتخاذ أي إجراء بشأن كل المعنين بالمشاركة في هذه البطولة.

كما أضافت، أن المحكمة أيضا أعلنت بمنع أي إجراءات عقابية أو تأديبية والتي من الممكن أن تطال اللاعبين أو المدراء الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وتلقى فكرة إنشاء دورى السوبر الأوروبي معارضة كبيرة من جانب الفيفا واليويفا، بعد أن أصدرا بيانا مشتركا بعد دقائق قليلة من الإعلان الرسمى عن إنشاء المسابقة.

واتفقت أندية ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي، توتنهام، برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، إنتر ميلان، ميلان، ويوفنتوس، على إنشاء دورى السوبر الأوروبي.

وتقام نظام المسابقة على شكل دوري بمشاركة 20 فريقا، 15 منها بتصنيف "المؤسس" و5 فرق أخرى متغيرة كل موسم تشارك بالدعوة، بناء على الأداء الموسمي لها في بطولاتها المحلية.
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