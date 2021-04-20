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الكاظمي يوجه التجارة بتوفير مواد البطاقة التموينية ودعم المشمولين بالرعاية

سياسة

2021-04-20 | 12:35
الكاظمي يوجه التجارة بتوفير مواد البطاقة التموينية ودعم المشمولين بالرعاية
2,113 مشاهدة

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة بتوفير مواد البطاقة التموينية، ودعم المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيما دعا وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من الكوادر التعليمية والتدريسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الكاظمي ترأس اليوم، جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، بحث فيها تطورات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، حيث جدد توجيهاته السابقة لوزارة التجارة بمواصلة العمل على توفير مواد البطاقة التموينية، كما وجه وزير التجارة للقيام بزيارات يومية والوقوف ميدانيا على عملية التوزيع".

وشدد الكاظمي، بحسب البيان، على "ضرورة قيام وزارة العمل ببذل المزيد من الجهود لدعم الشرائح المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والعمل بانسيابية بعيدا عن الروتين"، مشيراً إلى "الجهود الكبيرة لوزارة الصحة في حملات تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، داعياً وزارتي التربية والتعليم العالي الى التعاون مع وزارة الصحة لتسهيل اخذ اللقاحات من قبل الكوادر التعليمية والتدريسية".

وقدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، "تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعرض جهود الوزارة وملاكاتها في عمليات تلقيح المواطنين في بغداد وباقي المحافظات، وجهود حملات التوعية في هذا المجال".

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة بشأن الطعون بالموازنة العامة، وقد اصدر المجلس القرار التالي:
- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في عدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ ٢٠٢١، في ضوء التقرير المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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