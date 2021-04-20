قتلى وجرحى بإطلاق نار في "لونغ آيلاند" الأميركية

وذكرت شبكة NBC أن إطلاق النار وقع في متجر "ستوب آند شوب" للسلع الغذائية في وست هامبستيد.وكشفت الشرطة أن رجلا يرتدي ملابس سوداء توجه إلى مكتب في الطابق العلوي من المتجر وأطلق النار على ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل أن يفر من مكان الحادث.وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عاما، كونه المشتبه به في إطلاق النار.