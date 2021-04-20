صد "تعرض" على القطعات الأمنية في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بصد تعرض على القطعات الامنية في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تتمكن من صد تعرض داعشي على القطعات الامنية ضمن قاطع سيد غريب في صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن التعرض "لم يسفر عن اصابات تذكر".