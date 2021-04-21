الصحة: لقاح كورونا يسهم بخفض حدة وعدد الاصابات

مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي قال في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز" ان اللقاحات تؤمن امرين.الاول هو جعل احتمالية حصول الاصابة ضئيلة جدا، والثاني ضمان عدم وصولها الى الحالة الشديدة او الحرجة والحاجة الى دخول ردهات الانعاش التنفسي".واوضح الساعدي ان "الدائرة افتتحت منفذا جديدا للقاح فايزر في مستشفى الواسطي، اضافة الى منافذ مستشفيي الكندي وفاطمة الزهراء عليها السلام، مع وجود 70 منفذا اخر لبقية اللقاحات".ولفت الى ان "مستشفى الواسطي تسلم 1710 جرعة من لقاح فايزر، وقد شهد اليوم الاول من افتتاحه اقبالا ملحوظا، إذ تجاوز عدد الملقحين اكثر من 500 شخص، وهذا يعطي املا بتوسع الوعي المجتمعي بأهمية اخذ اللقاحات".