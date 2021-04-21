إعادة هيكلة الدوري السوبر بعد انسحابات الأندية

وأعلنت منظمة "الدوري السوبر" في بيان نقلته وكالة فرانس برس، أن "الأندية الإنكليزية الستة التي انخرطت في بادئ الأمر بالمشروع، أعلنت انسحابها، وآخرها تشلسي، من هذا المشروع "بسبب الضغط الذي وضع عليها".وأضاف : "رغم الإعلان عن انسحاب الأندية الإنجليزية التي اضطرت لاتخاذ مثل هذه القرارات ، فإننا مقتنعون بأن اقتراحنا يتماشى تماما مع القوانين واللوائح الأوروبية".وتابع، "بالنظر إلى الظروف الحالية، سنعيد النظر في أنسب الخطوات لإعادة تشكيل المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دائماً أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع تعزيز مدفوعات التضامن لمجتمع كرة القدم بأكمله".وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه.وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئياً للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم