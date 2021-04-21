انفجار عبوة ناسفة في نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء بانفجار عبوة ناسفة على شاب في محافظة نينوى.



وقال المصدر للسومرية نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت على شاب من اهالي قرية البطيشة الواقعة في منطقة الكسك غرب الموصل".



واضاف أن "العبوة أدى إلى بتر قدميه وإصابات أخرى بليغة".