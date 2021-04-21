عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، وتمكنت من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين اثنين وفق المادة 4/1 إرهاب".وأضاف البيان، أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالقتل، ومتهمين اثنين بتجارة الأعضاء البشرية، ومتهم بإطلاق العيارات النارية، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة".