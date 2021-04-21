القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في بغداد

وقالت المديرية، في بيان، ورد للسومرية نيوز، إن "الممارسات أسفرت القبض على عدد من المتهمين تنوعت جرائمهم بين الإرهاب والمخدرات والسرقة وحمل السلاح غير المرخص، كما ألقت المفارز القبض على عدد من المتسولين والمخمورين يعترضون سبيل المارة، فضلا عن تمكنها من إنقاذ شخص لمحاولتة الانتحار من أعلى جسر المثنى وضبطت عددا من العجلات مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية".وأضاف البيان أنه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".من جانبها أعلنت ألقت مفارز مكافحة الإجرام مكتب مكافحة إجرام التاجي القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة عدة دور سكنية في منطقة التاجيات شمال العاصمة بغداد".وبينت المديرية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق المادة 443 من قانون العقوبات، كما تم إجراء كشف الدلالة للمتهمين وجاء مطابقا لاعترافاتهم بعدة جرائم".