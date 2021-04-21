العثور على اسلحة واعتدة متنوعة والقبض على متهم بالارهاب في الانبار

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات الانبار شرعت بمرافقة الجهات المختصة بواجب بحث وتفتيش في منطقة 7 كيلو وعثرت على 15 عبوة ناسفة على شكل جلكان سعة 20 لتر و15 صاعق تفجير و15 سبحة تفجير من مخلفات داعش الارهابي".واضاف البيان انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عبوات ناسفة من مخلفات داعش الارهابي ، خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بواجب تفتيش وبحث ضمن قاطع مسؤوليتها وعثرت على 20 قنبرة هاون عيار 120 ملم".وتابع ان "قوة مشتركة من قيادة عمليات الانبار وقسم استخبارات ومكافحة ارهاب عامرية الصمود خرجت لتنفيذ واجب تفتيش في قضاء عامرية الصمود _ منطقة الهريمات حيث القت القبض على متهم مطلوب وفق المادة 1/4 ارهاب وتم ضبط قاعدة صواريخ متحركة قديمة وقنبرة هاون عيار 120 ملم".