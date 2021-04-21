الامن النيابية: تمرير قانون الجرائم المعلوماتية سيتم قبل حل البرلمان

وقال عضو اللجنة سعران الاعاجيبي في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن أعضاء اللجنة مصرون على تمرير القانون قبل انتهاء المهلة التي وضعها البرلمان لحل نفسه بصفته قانوناً مهما لا يمكن ترحيلهوأضاف الاعاجيبي، أن الهدف من تشريع القانون القضاء على حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا ارتفاعاً في اعدادها ونسبها نتيجة عدم وجود قانون يحاسب الجناة.وأوضح، أن “القانون سيحد من الابتزاز الالكتروني بالعقوبات الصارمة التي تضمنها القانون فضلا عن إنشاء محكمة خاصة ستشكل لتطبيقه، مؤكداً ان “القانون لن يمس الحريات مطلقا.