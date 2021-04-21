التعليم المهني: منح اراضي لخريجي الفرع الزراعي لانشاء مشاريع

وذكرت المديرية إن قرار منح اراض لخريجي التعليم المهني جاء بناء على مخاطبات واجتماعات من قبل لجان مركزية من المديرية العامة للتعليم المهني مع وزارة الزراعة وذلك لتشجيع واستقطاب اكبر عدد ممكن من خريجي الدراسة المتوسطة الى الدراسة في الفرع الزراعي وتأهيلهم لإنشاء مشاريع خاصة صغيرة وتوفير فرص العمل لهم.وأكدت ان وزارة الزراعة سوف تتولى تخصيص وتوزيع الاراضي الزراعية والصحراوية ذات الحصة المائية لخريجي التعليم المهني في الفرع الزراعي وكذلك العاطلين عن العمل.مشيرة إلى ان تقييم الاراضي الزراعية المتعاقد عليها سيكون حسب قانون الاصلاح الزراعي وقانون ايجار الاراضي الزراعية سيكون من اختصاص وزارة الزراعة.