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"من أين يأتي الطفل؟"... كيف نجيب على أسئلة أطفالنا المحرجة!

للنساء فقط

2021-04-21 | 05:56
"من أين يأتي الطفل؟"... كيف نجيب على أسئلة أطفالنا المحرجة!
المصدر:
وكالات
627 مشاهدة

أسئلة كثيرة يطرحها الأطفال على الآباء وقد يفاجئون من حولهم بنسبة ذكائهم أو بالمواضيع التي تدور في ذهنهم. لكن لا داعي للقلق. من الطبيعي جدا ان يسألك الطفل عن بعض الأمور الوجودية التي تبدو محرجة بعض الشيئ: من أين يأتي الطفل؟ وكيف؟... فلا داعي للحرج! عليكم الاجابة على كل اسئلة الطفل بطريقة منطقية وسهلة ومبسطة مع الحرص على الحفاظ على نبرة صوت هادئة، ومن دون اللجوء الى القصص الخيالية، لان الأمر سيتضح له في المستقبل فسيفقد ثقته بأهله معتقدا أنهم أخفوا الحقيقة عنه.

يجب ألا يشعر طفلكِ بأن ثمّة شيء مخجل في الأمر، لذا تحدثي بتلقائية ونبرة واثقة بدون خجل عن الأمر.
 
وانطلاقا من هنا، عرض موقع “أراجيك” نصائح حول كيفية الإجابة عن أسئلة الأطفال الجنسية المحرجة، وأوضح أن هناك أربع خطوات يجب اتّباعها عند الإجابة عن أسئلة الطفل المحرجة.
 


أولا: اعتبار السؤال أمرا طبيعيا وعدم توجيه اللوم للطفل، فقط يجب سؤاله عن سبب طرحه للسؤال، وذلك للتأكد من عدم وجود خطر يحيط به، سواء كان هذا الخطر متجسدا في صورة شخص يتحدث معه عن الجنس، أو يستغله، أو أنه شاهد مثلا مقطعا مرئيا على التلفاز أو الكمبيوتر.

ثانيا: سؤال الطفل عن الإجابة التي يتوقعها وهذا لمعرفة مستوى إدراك الطفل ومعرفة معلوماته عن الأمر.

ثالثا: الإجابة عن السؤال إجابة منطقية تبعا لعمر الطفل بنبرة صوت هادئة ودافئة غير مخيفة ولا تضخم من الأمر.

رابعا: التأكد من أن الطفل قد اقتنع بالإجابة التي قدمناها له وهل فهمها جيدا أم لا.

ومن بين أكثر الأسئلة شيوعا لدى الأطفال، سؤالهم عن كيفية مجيئهم لهذا العالم، ما يضع الأبوين في حرج نظرا لاضطرارهما التطرق إلى المسائل الجنسية، إلا أنه يمكن التعامل مع هذا السؤال بالإجابة عليه وفقا للنضج العقلي للطفل، حيث تبدأ الأم أو الأب بالتدرج في الشرح، فقد يكتفي بعض الأطفال بأي إجابة مثل أن تخبرهم أنهم يأتون من المستشفى، بحسب ما نشر موقع "العرب".

ولا يكتفي بعض الأطفال بإجابة أنهم أتوا من المستشفى، فيرغبون في معرفة المزيد وهنا يمكن التعمق أكثر وبشكل تدريجي كأن نقول إنه جاء بعد زواج أمه بأبيه، وإن طلب المزيد فربما نخبره بأنه نما في بطن أمه بمراحل النمو المعروفة حتى خروجه بعملية الولادة.

وإن لم يكتف الطفل بكل ذلك، يمكن أن تشرح له الطريقة العلمية للإنجاب، بصورة مبسطة وباستخدام المصطلحات العلمية الصحيحة، فمثلا يمكنك أن تخبره أن الأطفال يأتون من اندماج البويضة مع النطفة في رحم الأم، شريطة أن يكون في مرحلة عمرية تسمح له باستيعاب ذلك.

وهكذا تصبح الأجوبة عن أسئلة الأطفال المحرجة سهلة، ولا تحتاج إلى اختراع قصص خيالية، بل الصراحة والوضوح هما الحل، ويجب الإشارة إلى أن نبرة الصوت التي تتحدث بها أهم من المعلومة نفسها.
 
لا تتعمقي في التفاصيل فوراً… واستخدمي الوسائل التوضيحية
 
 
 
في هذا السياق نشر موقع "سوبر ماما" أن في بادئ الأمر يجب فهم الهدف الذي يسعى الطفل للوصول اليه قبل التعمق في التفاصيل. قد تكون الاجابة الشافية انه جاء من المستشفى. اذا جاوبي طفلكِ بسؤاله عن رأيه، وعما يعتقد لتعرفي تمامًا مقصده من السؤال، وفي حال لم يحصل على الاجابة الشافية من البداية لا بد لك ان تتدرجي في الاجوبة لاعطائه الجواب المقنع.
 
شاهدي فيديو مُخصصًا للأطفال لتوضيح الأمر، مثل فيديو ولادة أحد الحيوانات، أو اقرئا معًا كتابًا مصوّرًا يقدم إجابة لسؤاله، أو احكي له قصة لتبسيط الإجابة، أو اذهبا إلى المزرعة وأوضحي له أن الدجاجة تبيض بيضة من بطنها تمامًا كما تفعل الأم.
 
وبحسب موقع "سوبر ماما"، يُمكنكِ تشبيه الأمر بشيء يعرفه الطفل، مثل البذرة والماء اللذين يحتاجهما النبات لينمو، لكي يطمئن إلى أنكِ مصدر موثوق للمعلومات، واشرحي الأمر حسب عمر الطفل، فإذا كان في عمر الخامسة مثلًا، يُمكنكِ إخباره بأنه نما في رحمكِ وعندما كبر، مر خلال قناة الولادة ثم خرج من المهبل. كذلك فأنتِ بهذه الصراحة تمهدين لحديث أكثر تفصيلًا في عمر المراهقة.
 
أما إذا كان السبب في سؤاله هو انتظاركِ لمولود جديد، فشجعيه على الحديث مع الطفل المنتظر ومتابعة حركاته وشراء أغراضه معكِ، واحرصي على حضوره ليراه في السونار، لكي يتصوّر الأمر ويشعر بالسعادة لقدومه.

في النهاية، حاولي مراعاة عمر طفلكِ في أثناء الإجابة، فطريقة الإجابة لطفل في عمر العامين تختلف عن الإجابة للطفل الذي يبلغ تسعة أعوام مثلًا. وتحلي بالثقافة اللازمة لكي لا تُفاجئين بسؤال طفلكِ ويكون الأمر مربكًا لكِ.




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