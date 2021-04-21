القبض على مجموعة من المتهمين في ميسان والمثنى وبغداد

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن ميسان الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع شرطة الميمونة وفوج طوارئ ذي قار الخامس ومفارز الأمن الوطني، من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء بعد متابعتهما وتعقب تحركاتهما، أحدهما مطلوب على وفق المادة (٤/إرهاب) والآخر مطلوب على وفق المادة (٤٠٦) قتل متعمد، وذلك من خلال تواجدهما في قضاء الميمونة وناحية السلام بمحافظة ميسان.واضاف البيان ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن، ومن خلال ممارسة أمنية نفذتها في أنحاء مختلفة من المحافظة بالاشتراك مع شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اوقعت اثنين من المتهمين المجرمين في قبضة العدالة أحدهما مطلوب للقضاء على وفق المادة (٢٨ مخدرات) وبحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومسدس وآلات جارحة، والآخر مطلوب على وفق المادة (١/٥٢) تَزييف عملة، وجرى تسلميهما أُصوليا إلى الجهات المختصة".وتابع ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تستمر بمتابعة الإرهابيين والمجرمين المطلوبين للقضاء وايقاعهم في قبضة العدالة بهمة عالية وهذه المرة كان هدفهم أحد المطلوبين للقضاء وفق المادة (٢٨ مخدرات)، حيث تم التعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومفرزة من شعبة مخدرات مدينة الصدر، وأُلقي القبض على المتهم في منطقة سبع قصور ببغداد بعد نصب كمين محكم له وتقديمه إلى العدالة".