الزراعة تستنفر جهودها لمواجهة اسراب الجراد وتطمئن المزارعين

وقال النايف في حديث لـ"السومرية نيوز" ان دخول الجراد الى الاراضي العرقية قادما من السعودية والكويت يبدأ كل عام في شهر اذار وينتشر في اجزاء من محافظتي البصرة والانبار على شكل مجاميع وليست اسراب كما يشاع.وبين النايف ان دائرة وقاية المزروعات التي تمثل جانب المكافحة الزراعية استنفرت جهودها على كافة الحدود العراقية واتخذت اجراءاتها اللازمة بهذا الجانب للقضاء على الجراد وذلك بالتعاون مع القوات الامنية والحشد الشعبي من خلال استخدام طائرات الجيش والرصد من قبل القطعات العسكرية في المناطق الصحراوية الحدودية.وكشف ان الجراد قد انتقل من محافظة البصرة الى السماوة واستقر حاليا في محافظة الانبار وعلى اثر ذلك شرعت فرق الوقاية الى اجراء عمليات مكافحة ونجحت في قتل الكثير منها.وطمئن النايف المزارعين واصحاب الحقول والبساتين بان هذا الامر طبيعي ولن يسبب خسائر في المزروعات والمحاصيل.داعيا المواطنين في المناطق الزراعية الى الابلاغ عن وجود الجراد فورا ليسهل على الفرق المختصة معالجة الموقف قبل طيرانها الى اماكن اخرى في البلاد بهدف تسهيل اجراء المكافحة.