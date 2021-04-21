الصحة توجه بالإبلاغ عن سلامة اللقاحات ضد فيروس كورونا

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "استناداً لتوجيهات وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بضرورة الإبلاغ عن سلامة ومأمونية اللقاحات الخاصة بكوفيد-١٩، وجهت دائرتي الأمور الفنية والصحة العامة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، عموم دوائرها الصحية في بغداد والمحافظات والمديرية العامة صحة إقليم كردستان، بضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح كورونا".وأضاف البيان أن "ذلك يتم عن طريق الاستمارة المتضمنة معلومات عن المريض والأعراض الجانبية المختلفة بهدف تمكين جميع المستفيدين من اللقاح الإبلاغ عنها في أي وقت بعد خروجهم من المنفذ التلقيحي".