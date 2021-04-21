صحة النجف تعلن موقفها الوبائي الخاص بكورونا

الدائرة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اجراء 1372 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR ".وبحسب البيان، "بلغ عدد الاصابات الجديدة 308، مقابل 187 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل حالات وفاة لهذا اليوم".واضاف البيان، أن "من بين الاصابات (12) اصابات من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف، وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-مجموع الاصابات الكلي: 51266مجموع حالات الشفاء: 44807مجموع الوفيات: 474مجموع الحالات تحت العلاج: 5985مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3754