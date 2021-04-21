بالصور.. تعرّف على أفضل سيارة لعام 2021

صنفت لجنة التحكيم في حفل توزيع جوائز السيارات العالمية سيارة "فولكس فاجن أي دي.4 هاتشباك" الكهربائية كأفضل سيارة لعام 2021.

ونشرت نتائج التصويت على موقع المسابقة (worldcarawards).

وكتب المنظمون على صفحة المسابقة في تويتر "أقدم لكم تهاني فولكس فاجن على هذا الفوز الضخم. السيارة الكهربائية الثالثة فقط (في تاريخ المسابقة) فازت بهذه الجائزة المرموقة!".

The result are in! Follow this thread for the winner in each of our 2021 World Car Awards categories! #WorldCarAwards #WCOTY 1/6 pic.twitter.com/q91BFKHyoT — World Car Awards (@WorldCarAwards) April 20, 2021

وكان المنافسان الرئيسيان "لفولكس فاجن" هما "تويوتا يارس"، و"هوندا إي" الكهربائية، وسجل الفائز 798 نقطة مقابل 732 و742 نقطة لمنافسيه.

ومع ذلك، فازت "هوندا إي" بلقب "أفضل سيارة للمدينة 2021".

وحصلت "بورش 911 توربو" على لقب "الأفضل أداء"، وحصلت "مرسيدس بنز" الفئة (S) على لقب "الأكثر فخامة"، وحصلت لاند روفر ديفندر على جائزة "أفضل تصميم".

في عام 2020، أصبحت "كيا تيلورايد" أفضل سيارة وفقا لموقع جوائز السيارات العالمية.