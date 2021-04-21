ميلان يلحق بالأندية المنسحبة من السوبر الأوروبي

وقال النادي في بيان، نشره عبر موقعه الرسمي: " لقد قبلنا الدعوة للمشاركة في مشروع "دوري السوبر الأوروبي" بنية صادقة لتقديم أفضل مسابقة أوروبية ممكنة لمشجعي كرة القدم حول العالم ولصالح النادي ومشجعينا".وتابع:" التغيير ليس سهلا دائما، لكن التطور ضروري للتقدم، وقد تطورت هياكل كرة القدم الأوروبية وتغيرت على مر العقود".وأختتم الميلان:"ومع ذلك، فقد تم التعبير بوضوح عن أصوات وآراء الجماهير فى جميع أنحاء العالم بشأن دوري السوبر الأوروبي، ويجب أن يكون ميلان منصتا لأصوات أولئك الذين يحبون هذه الرياضة الرائعة، سنواصل العمل الجاد لتقديم نموذج مستدام لكرة القدم".وسبق إعلان ميلان اليوم انسحاب جاره إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الذي أكمل عقد المنسحبين الإنجليز من البطولة الانفصالية.وكان مانشستر سيتي أمس الثلاثاء، أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير.وبالتالي توقف مشروع "السوبر ليغ" بعد يومين فقط من تأسيسه وقبل انطلاقه الحقيقي في ظل ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات والدوريات الوطنية والمشجعين.