ما حقيقة المصالحة بين الأميرين وليام وهاري؟ وهل انتهى الخلاف بينهما؟

ونقل التقرير عن مصادر مقربة من الأسرة الملكية قولها إن هذا اللقاء استمر لنحو ساعتين وإنه جرى في قلعة وندسور بعيداً عن أضواء كاميرات المصورين.وأضاف: "ما زال الوقت مبكراً جداً. لكن يمكننا أن نأمل أن تكون هذه هي الخطوة الأولى" مع الإشارة إلى أن الأمير الراحل فيليب كان يرغب في القيام بها.ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر قوله إنه لا يمكن معرفة مضمون الحديث الذي دار بين الأمراء. وذكرت أن الأجواء بين وليام وهاري اتسمت بالود قبل أن ينضم إليهما والدهما.وأشارت إلى أن الأمير هاري قد يبقى في بريطانيا من أجل الاحتفال بيوم ميلاد جدته الـ95 غداً الأربعاء 21 نيسان 2021. ومن الممكن أن ينضم إلى شقيقه من أجل إزاحة الستار عن تمثال والدتهما الأميرة الراحلة ديانا الذي وضع في قصر كينسينغتو، علماً أن حفلاً قد يقام لهذه الغاية في الأول من تموز المقبل.