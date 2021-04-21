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تخصيص مبالغ مالية لعلاج جرحى تظاهرات ذي قار خارج العراق

محليات

2021-04-21 | 10:25
تخصيص مبالغ مالية لعلاج جرحى تظاهرات ذي قار خارج العراق
388 مشاهدة

أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الأربعاء، موافقة وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، على تخصيص مبلغ مالي لعلاج جرحى تظاهرات ذي قار خارج العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للخفاجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي بحث، اليوم الأربعاء، مع وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل عدة ملفات مهمة تخص المحافظة، من أهمها ملف الخريجين المعتصمين امام الشركات النفطية".

وقال الخفاجي ، إنه "تم أيضاً بحث ملفات هامة وعاجلة، ومنها ايجاد حلول مناسبة لملف المعتصمين أمام المنشآت النفطية وضرورة إيجاد فرص عمل لهم".

وأشار الى أنه "تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لشراء ادوية لمرضى السرطان، وعلاج جرحى التظاهرات خارج العراق، ودعم برامج التنمية والتطوير في المحافظة، بالاضافة الى مناقشة ملف مصفى ذي قار الاستثماري الكبير".
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