الظروف المناخية تؤجل رحلة ناسا المأهولة إلى الفضاء

وأوضحت "ناسا" في تغريدة على تويتر أن التأجيل يعود إلى "الظروف المناخية غير المواتية في مسار الرحلة".وهذه المهمة هي الثانية منذ استئناف الرحلات الفضائية المأهولة من الأراضي الأميركية، والأولى لـ"ناسا" بالتعاون مع ثلاث وكالات فضاء مختلفة منذ نحو 20 عاما.ومن المقرر أن تنطلق الرحلة "كرو-2"، من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" في فلوريدا، عند الساعة 05.49 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة 23 أبريل.ويتكون فريق الرحلة من رائدي فضاء من "ناسا"، هما شين كيمبرو، وميغان ماك آرثر، إضافة إلى توماس بيسكت من وكالة الفضاء الأوروبية "إيسا"، وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا".وتستعد الرائدة الأميركية، ميغان ماك آرثر، بحماسة، فهي ستجلس في نفس المقعد الذي جلس فيه زوجها، بوب بنكن، داخل الكبسولة، خلال رحلة تجريبية إلى محطة الفضاء الدولية، في الربيع الماضي.