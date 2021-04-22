اصلاح الاحداث تعتزم الافراج عن 70 حدثاً خلال الاشهر المقبلة

وبين امين في تصريحات صحفية، ان "مجلس ادارة الاحداث وضمن جهود تسهيل العمل الاصلاحي، فانه بصدد تسهيل عملية اطلاق سراح المودعين بالتوصل مع الجهات القضائية لتسريع ذلك.مؤكدا "حرص الدائرة على استمرارية التواصل بين النزلاء وذويهم بالمكالمات الهاتفية تنفيذا للتباعد الاجتماعي وضمن اجراءات الوقاية من جائحة كورونا".وتابع ان "الدائرة نفذت حملة موسعة بجميع الاقسام الايوائية للتلقيح بلقاح فيروس كورونا شملت المنتسبين والاحداث المسجلين على اللقاح والحراس الاصلاحيين لعدم انتشار اي عدوى بين النزلاء والموظفين والحراس، اضافة الى الاستمرار بعمليات التعقيم والتعفير".