Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الخدمة الاتحادي: صلاحية التوظيف أصبحت حصراً بالمجلس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

احذر.. أطعمة قاتلة نتناولها يومياً!

علم وعالم

2021-04-22 | 03:29
احذر.. أطعمة قاتلة نتناولها يومياً!
المصدر:
sputniknews
947 مشاهدة

اكشف فريق علماء بريطانيين عن مجموعة من الأغذية والأطعمة التي تتسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.

وتشمل قائمة الأطعمة القاتلة التي حددها العلماء كل من الشوكولاتة والحلويات الأخرى بالإضافة للزبدة والخبز الأبيض والمشروبات السكرية والمربيات.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة BMC Medicine.

ولدراسة تأثير النظام الغذائي على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات، قام علماء من جامعة أكسفورد، مع زملائهم من أستراليا والصين، بتحليل البيانات من البنك الحيوي البريطاني في المملكة المتحدة Biobank ، وهي دراسة طويلة الأجل فحصت مساهمة الاستعداد الجيني و التعرض البيئي، بما في ذلك التغذية، لتطور بعض الأمراض.

تم اختيار ما مجموعه 116806 بالغا بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 و 73 عاما للدراسة، شاركوا في الفترة من 2006 إلى 2010 واتوجد عنهم بيانات عن تسجيل حالات الاستشفاء والوفيات حتى 2017 و 2020 على التوالي.

وربط القائمون على الدراسة الإصابة بالمرض والوفاة بالنظام الغذائي للمشاركين وحددوا عادات غذائية شائعة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة. يتميز إحداها بكمية كبيرة من الشوكولاتة ومنتجات الحلويات الأخرى والزبدة والخبز الأبيض مع نسبة قليلة من الفواكه والخضروات الطازجة. والثاني يتميز باحتوائه على نسبة عالية من المشروبات الغازية السكرية وعصير الفواكه والمربيات والشوكولاتة والحلوى والسكر وقليل من الزبدة والجبن.

وشكل الرجال الذين تقل اعمارهم عن 60 عاما القسم الأساسي من النظام الغذائي الأول، بالإضافة الى أنهم كانوا مدخنين أيضا، ولا يمارسون الرياضة، وكانوا في الغالب يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم. كان خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أعلى من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، والذين لا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، والذين يتناولون أطعمة صحية.

النمط الثاني من الأكل تتبعه النساء بشكل رئيسي على الرغم من حقيقة أن معظمهم لا يدخنون وكانوا نشيطين بدنيا، فقد أبلغ الكثير منهم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة الوزن ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

المشرفة على الدراسة ومسؤولة الرعايا الصحية، كارمن بيرناس، علقت على النتائج قائلة "أمراض القلب والأوعية الدموية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة ،والسبب الرئيسي لذلك هو النظام الغذائي غير الصحي، وتستند التوصيات الغذائية إلى العناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة، وليس الأطعمة نفسها، وقد يكون هذا أمرا محيرا. تساعد نتائجنا في تحديد أطعمة ومشروبات معينة قد تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات".

هذا ويأمل القائمون على الدراسة بأن تسهم النتائج التي توصلوا إليها في تقديم توصيات لأنواع الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد الناس على تناول طعام صحي وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:39 | 2021-04-14 11:39
06:44 | 2021-04-22 06:44
06:30 | 2021-04-22 06:30
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة النيابية تتحدث عن &quot;الحظر الشامل&quot;
34.96%
14:30 | 2021-04-20
الصحة النيابية تتحدث عن "الحظر الشامل"
14:30 | 2021-04-20
وفاة برلماني عراقي بسبب مضاعفات كورونا
16.4%
04:36 | 2021-04-22
وفاة برلماني عراقي بسبب مضاعفات كورونا
04:36 | 2021-04-22
دولة تعلن حظر التجوال وتغلق حدودها البرية بعد مقتل رئيسها
13.2%
08:42 | 2021-04-20
دولة تعلن حظر التجوال وتغلق حدودها البرية بعد مقتل رئيسها
08:42 | 2021-04-20
&quot;الحظر الشامل&quot;.. الصحة البرلمانية ترجح عدم التوسع به
12.78%
14:47 | 2021-04-21
"الحظر الشامل".. الصحة البرلمانية ترجح عدم التوسع به
14:47 | 2021-04-21
الشرطة تحجز سيارة &quot;سائق مسؤول متقاعد&quot; في بغداد (صور)
11.56%
10:01 | 2021-04-20
الشرطة تحجز سيارة "سائق مسؤول متقاعد" في بغداد (صور)
10:01 | 2021-04-20
حصيلة ثقيلة بالإصابات.. نحو 9 آلاف حالة موجبة في العراق
11.11%
09:09 | 2021-04-21
حصيلة ثقيلة بالإصابات.. نحو 9 آلاف حالة موجبة في العراق
09:09 | 2021-04-21
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.