الذهب يستقر مع تراجع الدولار

ولم يطرأ تغيير يُذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1790.88 دولارا للأونصة بحلول الساعة 05:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 25 فبراير شباط عند 1797.67 دولارا. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1791.20 دولارا للأونصة.واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات دون 1.6%، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في عدة أسابيع مقابل معظم العملات الرئيسية.ويترقب المتعاملون في السوق اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في وقت لاحق اليوم.وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2871.33 دولارا للأونصة، بعد أن ارتفع لأعلى مستوى على الإطلاق عند 2891.20 دولارا للأونصة يوم الأربعاء.وتراجعت الفضة 0.6% إلى 26.42 دولارا للأونصة وانخفض البلاتين 0.2% إلى 1211.26 دولارا.