بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

اعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الخميس، القبض على متهمين بالقتل والاغتصاب والسرقة ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بالعاصمة.



المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة نفذت ممارسات أمنية وخدمية في غضون ال٢٤ ساعة الماضية".



وبينت المديرية إن "الممارسات أسفرت عن القبض على متهمين بالقتل ومتهم بالاغتصاب ومتهم بالسرقة والقبض على (11) متهما وفق مخالفات ومواد قانونية أخرى، فضلا عن تمكن مفارز مديرية شؤون السيطرات من تنفيذ (3) أوامر قبض بحق مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط (23) مخالفا مع عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد".