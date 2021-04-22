رئيس نادي ريال مدريد: فكرة "السوبر ليغ" لم تمت

بيريز قال في تصريحاته أمام الميكروفون إن "كنتم تظنون أن فكرة السوبر ليج قد ماتت فأنتم مخطئون، لست خائفاً من اليويفا أو الفيفا، ولست وحيداً هذه الأيام، ليس لدي هذه الأحاسيس".وأضاف: "لم يتخلَ عني أحد، لقد تحدثت مع يوفنتوس ثلاث مرات اليوم لذلك أنا لست بمفردي".وأكمل رئيس ريال مدريد حديثه قائلاً: "الحقيقة يجب أن تسود، انظروا لأرقام المشاهدات، كم تحقق المباريات الكبيرة من نسب مشاهدات مقارنةً بالمباريات الأخرى، يجب أن ننزل لأرض الواقع".وعن نظام دوري ابطال أوروبا الجديد الذي سيطبق بدايةً من 2024 قال "ليس له أي معنى، لا أحد قادر على فهمه".وواصل بيريز تصريحاته: " أتحدث مع لابورتا أيضاً، برشلونة مازال معنا، العقود تم التوقيع عليها، وأندية إنجلترا لا يمكن أن تخرج هكذا، ولكن بالطبع لن نقاضيهم ولكنهم أشخاص جادون وسنحاول إيجاد الحلول".وعن فكرة لعب الـ 15 فريق المختار بشكل دائم في السوبر ليج قال "حسناً، ريال مدريد وأتلتيكو وبرشلونة دائماً في دوري الأبطال، والأمر ذاته يحدث مع أندية إيطاليا".