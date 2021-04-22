الأمين العام لمجلس النواب ينعى النائب عدنان الأسدي

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للأمين العام لمجلس النواب تلقت السومرية نسخة منه، ان "الأمين العام يعرب في تعزيته، عن بالغ حزنه واسفه لهذا المصاب الكبير"، مؤكدا انه "ليس هناك أشد قسوةً وألماً على الشخص أكثر مِن أن يسمع نبأ وفاةِ رجل ترك بصمة بين أهله ووطنه وكان الأقرب من الجميع".واضاف "فخبر وفاة الأخ النائب عدنان الاسدي أوجع قلوبنا ، ولكن لا نقول إلا ( انا لله وانا اليه راجعون)، ستبقى الاخ للجميع، وستبقى ذكراك بيننا و نسأل الله لك الرحمة والمغفرة والجنات العُلى من المولى عز وجل، صبّر الله أهلك وألهمهم الصبر والسلوان واعانهم على فقدك وفراقك".