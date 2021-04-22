بهذه الخطوات تخلّصي من بقع العفن في المنزل... لا تهمليها لتجنّب الأمراض!

من أبرز هذه المشاكل الصحية الناتجة عن وجود التعفن في المنزل: الربو، أوجاع الرأس، الاكتئاب، الحساسية، التهابات الجلد، الشعور بالتعب الدائم، فضلاً عن الغثيان.1. ضعي الكمّامة على أنفك وفمك والقفّازات في يديك ونظّارات الحماية على عينيك.2. قبل التنظيف، أخرجي كل محتويات الغرفة وضعيها في مكان آخر.3. لا تشغّلي أجهزة التهوئة.4. بعد الانتهاء من عملية التنظيف، ارمي القفّازات والكمّامة في سلة المهملات ونظّفي النظّارات جيداً.5. أخيراً، يجب تهوئة المكان. وهكذا تتخلصين من أضرار الفطريات التي تشكّل العفن، وتحمين صحة أفراد اسرتك منها. إذاً لا تهملي هذا الأمر أبداً.